شكرا لقرائتكم خبر عن الصياد يحتفل بالدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

منحت إدارة الاتحاد المهاجم الصربي بريجوفيتش إذناً لحضور الاحتفال الخاص بفريقه السابق باوك اليوناني، بعد الدعوة التي تلقاها من قبل رئيس النادي اليوناني سافيديس، لحضور مباراة تتويج فريق باوك اليوناني بالدوري اليوم (الأحد) ضد فريق ليفادياكوس في سالونيك، بعد مغاردة المهاجم بريجوفيتش فريقه السابق متصدر الدوري وفي رصيده 9 أهداف (في صدارة هدافي الفريق).

من جانب آخر، ينهي مدرب الفريق الاتحادي سييرا مخططاته الفنية لمباراة لوكوموتيف الأوزبكي غدا (الإثنين) في طشقند، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيجري مناورة كروية اليوم على ملعب نادي لوكوموتيف الأوزبكي سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني، والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الآسيوية، وطلب سييرا من اللاعبين المشاركين في مباراة الاتفاق الماضية ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إجراء تدريبات استرجاعية، وسط أجواء ماطرة، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات تركزت على النواحي الفنية، كما واصل اللاعبون غير المنضمين لبعثة الفريق تدريباتهم أمس على ملعب النادي الرئيسي، تحت إشراف الجهاز الفني المساعد.