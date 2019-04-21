شكرا لقرائتكم خبر عن عنبر يرسم خطة الفوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى مدينة دبي الإماراتية، تحضيرا لمواجهة بيرسيبوليس الإيراني مساء غدٍ (الإثنين) على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وخاض الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب نادي شباب الأهلي في دبي، إذ قسّم المدير الفني للفريق يوسف عنبر اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء الفريق الدوري الأخير، في المقابل أدى بقية اللاعبين تدريباتهم المعتادة التي اشتملت على الجوانب الفنية والتكتيكية، حرص من خلالها عنبر على تنبيه اللاعبين بضرورة حصد النقاط الثلاث للبقاء ضمن دائرة المنافسة وخطف إحدى بطاقات التأهل.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى لصالح الفريق الإيراني بهدفين دون مقابل.