الهلال يكسب الاتحاد ويتوج بكأس الطائرة

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ (جدة) توج رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية

توج رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل، بحضور النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة صالح بن ناصر، ورئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إبراهيم البابطين، فريق الهلال، ببطولة كأس الاتحاد والميداليات الذهبية، بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 3/‏2 في المباراة التي جمعتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة، وسط حضور جماهيري جيد، مضيفاً البطولة الثالثة له هذا الموسم، بعد حصوله على بطولة الدوري، وكأس النخبة. وتسلم لاعبو فريق الاتحاد الميداليات الفضية.

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