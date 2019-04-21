شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يعود للتدريبات الجماعية للإنتاج نهاية مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى ومنتخب مصر للتدريبات الجماعية لناديه بنهاية شهر مايو المقبل . وبدأ عامر عامر فترة التأهيل الأولى على ملعب المصانع الحربية التابع لنادى الانتاج . وأجرى عامر عامر جراحة عقب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الداخلى للركبة، التى تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطنى، استعداداً لمباراتى النيجر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ولقاء نيجيريا الودى الذى أقيم الشهر الماضى . Advertisements كان هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وافق على مقترح الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى والذى تقدم به إيهاب لهيطة مدير المنتخب بشأن تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس الذى أصيب خلال معسكر المنتخب.

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