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الإنتاج الحربى يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الاحد فى تمام الثانية والنصف ظهراً فريق الإنتاج الحربى تدريباته استعداداً لمواجهة الزمالك .

وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت .

 

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