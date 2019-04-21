سوبر كورة يكشف شرط الزمالك لاستعادة كاسونجو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جماهير الزمالك بفارغ الصبر انتهاء إعارة الكونغولى، لنادى الوحدة السعودى، من أجل تحديد مصيره مع الفريق الأبيض، خاصة فى ظل المستوى المتميز الذى قدمه اللاعب مع الفارس الأبيض، وفى هذا الصدد يكشف "سوبر كورة" ما يخطط له مسئولو الزمالك تجاه اللاعب. لمعرفة ما يخطط له الزمالك تجاه كاسونجو اضغط هنا..

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