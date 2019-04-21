شاهد ..أعضاء مجلس إدارة بلدية المحلة يشاركون في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك أعضاء مجلس إدارة بلدية المحلة في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية وذلك بصحبة عدد كبير من العاملين والموظفين بالنادي .

حرص محمد الألفي نائب رئيس بلدية المحلة علي التواجد بالنادي منذ الصباح الباكر من أجل الذهاب لمقر اللجنة الانتخابية بصحبة أعضاء الجهاز الوظيفي بالنادي في الوقت الذي حرص فيه الدكتور حسام بصل علي التواجد بمسقط رأسه بقرية محلة أبوعلي التابعة لمركز ومدينة المحلة من أجل المشاركة في الإنتخابات علي الاستفتاء علي الدستور وسط أبناء قريته نظرا للشعبية التي يتمتع بها بصل بين أبناء قريته ، بينما حرص عمرو جادالله عضو مجلس إدارة بلدية المحلة علي اصطحاب ابناءه لمقر اللجنة الانتخابية اثناء الإستفتاء علي التعديلات الدستورية .



محمد الألفى محمد الألفى

من جانبه أكد الدكتور حسام بصل أن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هو واجب وطني لكل أطياف الشعب المصري مطالبا جميع أطياف الشعب المصري بالنزول للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مؤكدا ان مصر تعيش ازهي عصورها الاقتصادية والرياضية والاجتماعية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد .

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حسام بصل حسام بصل

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.