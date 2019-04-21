جوارديولا مُهدد بخسارة سلاحه الفعال في ديربي مانشستر

كووورة
يتوقع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، غياب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين، هذا الأسبوع عن الفريق الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستعد سيتي لمباراة ديربي مانشستر المرتقبة، والتي تجمعه بمضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء المقبل.
وخرج دي بروين للإصابة من المباراة التي فاز فيها سيتي على توتنهام 1 /صفر اليوم السبت.
وبدا أن دي بروين تعرض لالتواء في القدم نتيجة سقوط خاطئ على أرض الملعب.
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