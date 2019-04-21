شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تأجيل لقاء الإنتاج بسبب الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، بتأجيل مباراة الفريق الكروى الأول أمام الإنتاج الحربى، فى الجولة الحادية والثلاثين ببطولة الدورى الممتاز المقررة فى الأول من مايو المقبل، بسبب تعارضها مع موعد سفر الفريق إلى أى من السودان أو تونس استعدادًا لإياب دور نصف نهائى الكونفيدرالية. وقال مرتضى منصور، رئيس النادى، خاطبنا لجنة المسابقات لتأجيل المباراة مراعاة لظروف استعدادات الفريق الذى يشارك فى البطولة ممثلا عن مصر، خصوصا أنه الفريق الوحيد المستمر فى البطولات الإفريقية بعد خروج الأهلى والإسماعيلى والمصرى.

وشدد رئيس القلعة البيضاء، على أن من غير المقبول والمنطقى أن يخوض الفريق مباراة ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية يوم 28 إبريل ثم يواجه الإنتاج الحربى بعد يومين قبل أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى تونس أو السودان، مؤكدا أن الفرق يواجه ضغط مباريات غير طبيعى فى ظل الموسم الاستثنائى فى إفريقيا والدورى المحلى. وأكد منصور، على أن ناديه لم يطلب المستحيل بل طلب تأجيل مباراة واحدة فى حين أن لجنة المسابقات واتحاد الكرة أجلا 9 مباريات للأهلى هذا الموسم لنفس السبب، وبالتالى فلن يكون أمامهم أى حجة لرفض تأجيل المباراة، خصوصا أننا حصلنا على ترحيب شديد من مسؤولى الإنتاج لتأجيل المباراة لمراعاة ظروف الزمالك الإفريقية. يأتى هذا فيما قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» إقامة مباراة الزمالك فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية على استاد برج العرب بالإسكندرية.

يأتى هذا فيما يواصل الفريق الكروى الأول تدريباته اليوم «الأحد» على ملعبه بمقر النادى، استعدادا لمواجهة بيراميدز على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق غدا الاثنين للمبيت به ليلة المباراة. فى شان آخر، واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك تفوقه على فريق الأهلى بنتيجة 83- 76 فى مباريات (best of 5) بالدور قبل النهائى بالمباراة التى أقيمت أمس الأول على صالة وزارة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، ليصعد فريق سلة الزمالك للمباراة النهائية من دورى السوبر، حيث ينتظر الفائز من الاتحاد السكندرى والجزيرة.