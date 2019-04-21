شكرا لقرائتكم خبر عن صدام فى الأهلي بين الخطيب والعامري فاروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ونائبه العامرى فاروق بسبب رفض «بيبو» محاولات الوزير الأسبق الإطاحة بالأوروجويانى «لاسارتى»، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بعد الخسارة من بيراميدز بهدف مقابل لا شىء فى الدورى الممتاز، ومن قبلها الخروج من بطولة دورى الأبطال عقب الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق من صن داونز الجنوب إفريقى بخماسية مقابل لا شىء.

وقاد «فاروق» اتجاهًا داخل مجلس الإدارة بإقالة الجهاز الفنى بقيادة «لاسارتى» و«عبدالحفيظ» وإسناد المهمة مؤقتًا إلى أحد أبناء النادى حتى يتمكن من علاج السلبيات التى يمر بها الفريق فى الفترة الأخيرة، وأيّده فى ذلك عدد قليل من أعضاء المجلس.

ولم يقتصر الأمر على إبداء نائب رئيس النادى ذلك داخل المجلس فقط، كما هو معتاد فى القلعة الحمراء، بل كلف شقيقه هشام العامرى، عضو مجلس إدارة النادى السابق، بعقد جلسات ودية مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية، أكد خلالها ضرورة إقالة «لاسارتى» و«عبدالحفيظ» من منصبيهما، وأن «فاروق» طلب ذلك أكثر من مرة داخل المجلس، لكن «الخطيب» رفض.

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وشهدت الأيام القليلة الماضية قيام عدد من أنصار «فاروق» بالاجتماع بأعضاء النادى فى أفرع الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، شددوا خلالها على أن نائب الرئيس ليس له علاقة بإدارة ملف كرة القدم من بداية الموسم، ولم يتم أخذ رأيه فى استقدام المدير الفنى ولا إعادة «عبدالحفيظ» مرة أخرى إلى منصبه.

ولفت أنصار «فاروق» إلى أن الخطيب هو صاحب القرار الأول والأخير فى هذا الشأن، وهو ما فسره بعض الحاضرين للجلسة على أنها بداية تجهيز أنصار «فاروق» لخوض انتخابات رئاسة النادى الأهلى المقبلة بصرف النظر عن مُنافِسه فى المرحلة المقبلة سواء كان من داخل النادى أو من خارجه.

فى المقابل، يرفض «الخطيب» أى تغييرات داخل الجهاز الفنى حفاظًا على استقرار الفريق وحتى لا تتفاقم الأزمات التى يشهدها خلال الفترة الماضية.

وحذر «بيبو» من الانسياق وراء توجهات السوشيال ميديا، مؤكدًا أن المجلس صاحب القرار الأول والأخير فى إدارة النادى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن السبب الرئيسى وراء عقد جلسات خلال الساعات الماضية مع المدير الفنى ومدير الكرة هو بحث أسباب تراجع النتائج والوقوف على الأسباب الحقيقية حتى يتمكن من علاجها أملًا فى الاستمرار فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز. وأكد «الخطيب»، للمدير الفنى، استمراره حتى نهاية الموسم، بعدما تحفظ «لاسارتى» خلال الجلسة على ما تردد فى وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة عن رغبة مجلس الإدارة فى فسخ التعاقد معه، لكن «بيبو» شدد على استمراره حتى نهاية الموسم، وأوضح أن كل ما تردد فى الفترة الماضية ليس لأغلبية مجلس الإدارة علاقة به. يأتى هذا، فى الوقت الذى جدّد فيه «لاسارتى» شكواه من تدخلات محمد يوسف، المدرب العام للفريق، ومحاولاته فرض رأيه فى التشكيل الأساسى للفريق، وهو ما يرفضه المدير الفنى، فيما يحضر أعضاء المجلس التدريبات خلال الفترة المقبلة لمؤازرة اللاعبين.