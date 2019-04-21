شكرا لقرائتكم انقسام في الأهلي المصري على استمرار لاسارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 10 ساعات في 20 أبريل 2019 - اخر تحديث في 20 أبريل 2019 / 18:32

يشهد الأهلي انقساما بين عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس النادي محمود الخطيب والجماهير في شأن استمرار الأوروغوياني مارتن لاسارتي على رأس الجهاز الفني، إذ تطالب الجماهير بتعيين المدرب العام محمد يوسف لنهاية الموسم والبحث عن مدرب أجنبي في بداية الموسم ، مؤكدين أن لاسارتي فشل في ترك بصمته على أداء الفريق وتسبب في هزيمة تاريخية أمام صن دوانز الجنوب إفريقي ( صفر- 5) في دوري أبطال إفريقيا، وناشدوا الخطيب بضرورة الاستجابة لمطالبهم، إضافة إلى ضرورة التعاقد مع مهاجم ومدافع مميز لسد الفراغ في الخطين.



ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الخطيب التقي باللاعبين والجهاز الفني لمناقشتهم في أسباب السقوط أمام بيراميدز بهدف من دون مقابل، وحذرهم من غضب الجماهير في حال عدم الحفاظ على لقب الدوري المصري ، إذ أدت الهزيمة لتراجع الفريق للمركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدرين الزمالك وبيراميدز.

من جهته، قرر المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس الاعتماد على المحلي عمر السعيد لقيادة خط الهجوم في المرحلة القادمة بعد إصابة المغربي خالد بوطيب، وسجل السعيد الهدف الأول لفريقه في مباراته الأخيرة أمام الإسماعيلى وسيكون أحد الأوراق المميزة في المواجهة المرتقبة للفريق " الأبيض" أمام بيراميدز الثلثاء المقبل في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 26 بالدوري المصري.

من جانبه، فاجئ مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ بترشيح الأهلي للفوز بلقب الدوري المصري إذ توقع في تصريحات تليفزيونية احتفاظ الفريق "الأحمر" بلقب المسابقة على رغم سوء نتائجه، وكشف عن أنه وراء نصف صفقات الزمالك.