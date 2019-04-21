شكرا لقرائتكم حل أزمة هجوم المنتخب؟ أسامة نبيه: صلاح غير مناسب ومروان أفضل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق على أزمة مركز رأس الحربة التى يعانى منها المنتخب الوطنى.
قال نبيه خلال حواره لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إن معاناة المنتخب ما زالت مستمرة فى مركز الهجوم مؤكدا أن الأمر لو بيده لمنع المحترفين لحل هذه المشكلة.
أضاف: "صناعة رأس الحربة تأتى من الأندية ولكن للأسف هجوم النادى الأهلى والزمالك والإسماعيلى ومعظم الأندية أجانب".
تابع لاعب الزمالك الأسبق: "أن حل هذه المشكلة يكمن فى تغيير طريقة اللعب من خلال الاعتماد على العناصر الموجودة مثل محمد صلاح وتريزيجيه".
أكد نبيه أن الاعتماد على صلاح فى الهجوم يفقده خطورته وسرعاته مؤكدا أن مروان محسن لاعب هو النموذج الأنسب لأجيرى فى الفترة الحالية لأنه لاعب محطة.
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