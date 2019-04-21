شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف ما يخططه الزمالك لكاسونجو كابونجو بعد كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولى نادى الزمالك على متابعة الكونغولى كابونجو كاسونجو، خلال مشاركته مع منتخب بلاده فى بطولة أمم أفريقيا للحكم على مستواه والاستقرار بشكل نهائي على عودته للفريق أو تجديد اعارته مرة أخرى.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الزمالك تلقت العديد من السير الذاتية للعديد من المهاجمين الأجانب، إلا أن القرار كان تأجيل الأمر لما بعد بطولة أمم أفريقيا الصيف المقبل لمتابعة كاسونجو مع منتخب الكونغو، ففى حالة تألقه وظهوره بشكل جيد، فسيعود للقلعة البيضاء عقب انتهاء إعارته للوحدة السعودى ، أما فى حال تراجع مستواه فسيتم تجديد إعاراته مع التعاقد مع مهاجم بديل.