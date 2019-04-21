شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: تخلصنا من عناصر التخريب فى سموحة قبل متضيعنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم حسن مدير الكرة بسموحة إن فريقه مر بفترة صعبة خلال الفترة الماضية موضحا أن إجتهاد اللاعبين والجهاز الفنى بأكمله ساهم فى إنقاذ الفريق السكندرى. أضاف حسن فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "كنا على قدر المسئولية وشلنا حمل مش بتاعنا وكل ذلك بمساعدة رئيس النادى فرج عامر الذى كان متواجدا دائما فى ظهرنا". تابع مدير الكرة بسموحة أنه استطاع التخلص من من عناصر التخريب التى كادت أن تسبب فى ضياع الفريق. الجدير بالذكر أن نادى سموحة يحتل المركز الـ 11 فى ترتيب جدول الدورى المصرى بعد أن كان مهددا بالهبوط بسبب النتائج السلبية.

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