نادي الذيد يكرّم أبطال كرة اليد بمدرسة وشاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، في حفل أقيم بمدرسة وشاح للتعليم الاساسي بنين حلقة 2018-2019 بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، الفائزين بمسابقة دوري كرة اليد، وحضر حفل التكريم مهير عبيد الخيال الطنيجي مدير مدرسة وشاح، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، والطلاب، والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي بنادي الذيد.

في بداية حفل التكريم الذي أقيم بطابور الصباح رحب مدير مدرسة وشاح مهير عبيد الخيال بنادي الذيد وباللاعبين المكرمين، وأكد أن إدارة المدرسة تشكر نادي الذيد على متابعة الطلاب دراسياً وسلوكياً، ثم قام ابن هويدن والخيال بتكريم الطلاب الفائزين والمشرفين، وفاز بالمركز الأول فريق الأستاذ لبيب مصطفى وبالمركز الثاني فريق إسماعيل فيصل والثالث فريق سامي رشيد والرابع فريق أحمد سعد ويتكون كل فريق من خمس لاعبين وتمت المسابقات من الفصل الدراسي الأول وحتى الثاني بمتابعة من النادي.

وفي نهاية الحفل قدم سالم بن هويدن الكتبي، الشكر لإدارة مدرسة وشاح، وقدّر مساهمتها في إثراء المسيرة الرياضية بالتعاون مع نادي الذيد تعزيزاً لمختلف التوجهات التربوية التي ينشدها النادي والمدرسة، وأكد أهمية تعزيز روح التنافسية والفوز لدى الطلاب في الجانب الدراسي والرياضي.