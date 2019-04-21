.. والبخيت من دبا إلى كلباء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر
علم «الخليج الرياضي» أن الأردني ياسين البخيت محترف فريق دبا الفجيرة في طريقه للانتقال إلى صفوف اتحاد كلباء في الموسم المقبل بعد سلسلة من المفاوضات مع«النمور» تكللت بالنجاح.
يذكر أن البخيت بدأ مسيرته الكروية في دوري الخليج العربي من نادي حتا قبل أن يلعب مع دبا الفجيرة في آخر 3 مواسم.
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