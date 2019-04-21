خورفكان بطلاً لدوري 14 و16 سنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر



تَوَّج محمد عبيد اليماحي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي لكرة القدم، فريق خورفكان بدرع دوري الأشبال تحت 14 عاماً (ب) للموسم الرياضي 2018-2019، في أعقاب فوزه على الفجيرة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت أمس على الملعب الفرعي رقم (1) بنادي خورفكان، بحضور عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس الإدارة، وعثمان النقبي نائب الرئيس، وخليل غانم عضو لجنة المسابقات.

كما كان التتويج أيضاً من نصيب فريق تحت 16 سنة بخورفكان بدرع الدوري لفئة الشباب (ب)، وذلك بعد فوزه على فريق العربي بنتيجة 4-1.

وعقب مراسم التتويج، أهدى عبدالعزيز النعيمي رئيس النادي الإنجاز لصاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكداً أن التألق اللافت والنتائج الجيدة التي تحققها فرق النادي هذا الموسم بدءاً من الفريق الأول متصدر دوري الهواة، ثم الفرق السنية بمختلف فئاتها العمرية شهادة نجاح لمنظومة العمل الفني والإداري.

يذكر أن خورفكان كان قد توج أيضاً بطلاً لدوري الأشبال تحت 13 سنة مناصفة مع شباب الأهلي.