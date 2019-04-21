مازن طبارة قدم ثلاثة أولاد للمنافسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مازن طبارة الذي يعمل في الإدارة المالية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو ثلاثة أبناء خلال منافسات، أمس، وهم: هيا ( 5 سنوات)، وقد حصلت على الميدالية الفضية، وتمارس الجوجيتسو منذ عامين تقريباً، وكريم صاحب ال8 سنوات، بينما يخوض الابن الثالث جاد ( 12 سنة) منافسات الناشئين اليوم.

وقال مازن اخترت الجوجيتسو لأولادي لأن هذه الرياضة انعكست على سلوكهم بالإيجاب، وأصبحوا يمتلكون نظاماً معيناً؛ من حيث التغذية السليمة، وتقويم سلوكهم، خصوصاً أنهم أطفال، فأصبح الطفل يسير على نظام معين؛ من حيث الدراسة، ومراجعة دروسه، والمواظبة على التدريبات.

وأضاف: أحب أولادي الجوجيتسو وأجواءه، وأصبحوا يتدرجون في المستوى، خصوصاً مع زيارات كبار الشخصيات، وأيضاً التكريم الذي يحظون به من جانب الاتحاد وأنديتهم، أو الأكاديميات.