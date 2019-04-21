الارشيف / اخبار الرياضه

مازن طبارة قدم ثلاثة أولاد للمنافسات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مازن طبارة قدم ثلاثة أولاد للمنافسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مازن طبارة الذي يعمل في الإدارة المالية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو ثلاثة أبناء خلال منافسات، أمس، وهم: هيا ( 5 سنوات)، وقد حصلت على الميدالية الفضية، وتمارس الجوجيتسو منذ عامين تقريباً، وكريم صاحب ال8 سنوات، بينما يخوض الابن الثالث جاد ( 12 سنة) منافسات الناشئين اليوم.

وقال مازن اخترت الجوجيتسو لأولادي لأن هذه انعكست على سلوكهم بالإيجاب، وأصبحوا يمتلكون نظاماً معيناً؛ من حيث التغذية السليمة، وتقويم سلوكهم، خصوصاً أنهم أطفال، فأصبح الطفل يسير على نظام معين؛ من حيث الدراسة، ومراجعة دروسه، والمواظبة على التدريبات.

وأضاف: أحب أولادي الجوجيتسو وأجواءه، وأصبحوا يتدرجون في المستوى، خصوصاً مع زيارات كبار الشخصيات، وأيضاً التكريم الذي يحظون به من جانب الاتحاد وأنديتهم، أو الأكاديميات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مازن طبارة قدم ثلاثة أولاد للمنافسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا