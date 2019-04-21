شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الشمس فى ختام سوبر سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأحد ، فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الشمس فى إطار ختام بطولة السوبر للموسم المحلى 2018 / 2019 .
كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الطيران والمعادى مع سبورتنج .
يذكر أن فريق الأهلى حصل هذا الموسم على ألقاب الدورى و كأس مصر فضلا عن بطولة منطقة القاهرة ، حيث إستطاعن السيطرة على الألقاب الثلاث وسط الطموح فى حصد لقب السوبر .
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