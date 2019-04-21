شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل استعداده للمصري.. ونيدفيد يطير لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالأهلى تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز، وهي المباراة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز واستعادة ذاكرة الانتصارات من أجل المنافسة على لقب الدوري بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز بهدف نظيف ورغم أن الاهلي سيفقد جهود أكثر من لاعب في لقاء المصري أمثال محمد الشناوي للإيقاف وسعد سمير وكريم نيدفيد ووليد سليمان للإيقاف، إلا ن لاسارتي المدير الفني للفريق يحاول تجهيز البدائل خلال الأيام الحالية من أجل الفوز على المصري لمصالحة الجماهير الغاضبة.

فيما يطير كريم نيدفيد لاعب الفريق إلى المانيا اليوم، الأحد، من أجل إجراء جراحة في غضروف الركبة بعد تعرضه للإصابة فى مباراة مصر المقاصة الأخيرة بالدوري حيث رفضت اللجنة الطبية بالاهلي إجراء اللاعب الجراحة فى مصر، لتوصى الإدارة الحمراء بضرورة إجراء نيدفيد للجراحة فى ألمانيا نظراً لدقتها، على أن يتم إجراؤها تحت إشراف الطبيب الألمانى الشهير ماير.