شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يبعد عاصم صلاح عن الطلائع أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عاصم صلاح الظهير الأيسر لطلائع الجيش عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلى المقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس ، بسبب الإيقاف .
وحصل عاصم صلاح على الانذار الثالث فى مباراة الجونة التى خسرها بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدوري .
ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 36 هدف .
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