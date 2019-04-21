شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت راحة 48 ساعة استعدادا لإنبى فى الديربى البترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد عودة المدير الفنى لبتروجت منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة إنبى فى الديربى البترولى يوم 2 مايو المقبل .

كان بتروجت قد حقق فوزا غاليا على النجوم بهدفين مقابل هدف ، بعدما حول تاخره فى الشوط الاول بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف فى الشوط الثانى .

وقد رفع بتروجت رصيده إلى 34 نقطة وقفز للمركز الثانى عشر بجدول الدورى وابتعد كثيرا عن منطقة الهبوط للقسم الثانى ، بينما أصبح موقف النجوم صعبا واقترب كثيرا من منطقة الهبوط .