الليلة فوز مانشستر سيتي على توتنهام ويتصدر الدوري الانجليزي

فاز نادي مانشستر سيتي علي منافسه توتنهام هوتسبر الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الهزيمة الأوروبية التي تلقاها السيتزين مساء الأربعاء الماضي.

وكان السبيرز أخرج السيتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، بنتيجة 4-4 بأفضلية الأهداف خارج الأرض لفريق توتنهام.

وسجل فيل فودين هدف الفوز لمانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، وبذلك الفوز استعاد السيتي صدارة البريميرليج برصيد 86 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد، فيما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 67 في المركز الثالث.

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دخل المباراة توتنهام بضغط عالي على مانشستر سيتي، وجاءت أولى التسديدات من سون الذي روغ وسدد من داخل منطقة الجزاء لكن إيدرسون حارس السيتي تصدى لها ببراعة للكرة.

ونجح الشاب فيل فودين في تسجيل الهدف الأول للسيتي، بعدما مرر بيرناندو سيلفا بتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء استلامها أجويرو برأسية وحولها لتمر أمام المرمى ويحولها فودين برأسية قوية في شباك جازانيجا حارس السبيرز.