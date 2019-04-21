وكيل أعمال رمضان صبحي يكشف مصيره مع الأهلي

يوسف شعبان
كشف نادر شوقى، وكيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى المعار لصفوف النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية، مصير اللاعب، ومدى إمكانية استمراره ضمن صفوف المارد الأحمر من عدمه.
وقال "شوقى" في تصريحات على شاشة "أون سبورت"، إن اللاعب تنتهى مدة إعارته للنادي الأهلي في الأول من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الأهلي لم يفاتحه حتى الآن بشأن تجديد إعارة اللاعب، أو شراء عقده بشكل نهائى من هيدرسفيلد الإنجليزى
مشددا على أن إدارة الفريق الإنجليزى ستكون صاحبة القرار في هذا الأمر.
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