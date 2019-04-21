تركي آل شيخ قبل مباراة بيراميدز والزمالك: «التعادل حلو»

مصطفي جمال توقع المستشار تركى آل شيخ مالك نادي بيراميدز صعوبة مباراة فريقة أمام نادي الزمالك والمقرر لها الثلاثاء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. وكتب «آل شيخ» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ماتش الزمالك صعب... التعادل حلو... مع اني حاسس أن بيراميدز حيخسر... والشناوي حيضيعنا !». ومن المقرر أن يلتقى الزمالك وبيراميدز الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين بالدوري المصري الممتاز، وكان فريق الزمالك حقق فوزًا على الإسماعيلى في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي...

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