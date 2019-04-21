صورة.. تركي آل الشيخ يكشف زي بيراميدز لمواجهة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن قميص فريقه لمواجهة الزمالك، في لقاء مقرر له مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الممتاز.
ونشر آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:" صورة لقميص بيراميدز الثالث وعلق قائلا:" الطقم الثالث اللي هنلعب بيه ماتش الزمالك ".
ويحتاج الزمالك إلى الفوز على بيراميدز من أجل الانفراد بصدارة الدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل.
واستطاع الزمالك استعادة صدارة الدوري الممتاز بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز.
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