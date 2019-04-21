وكيله: فحوصات طبية لرمضان في ألمانيا.. وإعارته للأهلي تنتهي أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، أن إعارة اللاعب للأهلي تنتهي في أول يوليو المقبل، ولم يتم تحديد موقفه قبل هذا التاريخ، موضحًا أن اللاعب سيتوجه إلى ألمانيا لمدة 10 أيام للخضوع لفحوصات طبية.

وقال وكيل رمضان في تصريحاته لقناة "ON sport" الفضائية أن رمضان صبحي سوف يتوجه إلى ألمانيا لمدة 10 أيام من أجل الكشف عن الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية بعد موافقة الأهلي.

وتحدث عن مستقبل اللاعب، قائلًا: "إعارة رمضان للأهلي سوف تنتهي في أول يوليو المقبل، ولا نعرف ماذا سيحدث بعد هذا التاريخ."

تنتهي إعارة لاعبي أندية الدوري الانجليزي وفقًا للائحة البطولة في 30 يونيو، بينما لن ينتهي الموسم المحلي في مصر قبل 15 أغسطس القادم وفقًا لما أعلنته لجنة المسابقات.

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وتابع: "بعد نهاية فترة الإعارة سنناقش العروض المتاحة للاعب وبعدها نحدد الوجهة المقبل الخاصة به."

وانتقل للحديث عن انضمام للمنتخب: "نحن لا نماع انضمامه للمنتخب الأول أو الأولمبي، وفي كل الأحوال اللعب لأي منهما خبرة مميزة بالنسبة للاعب."

وأضاف: "رمضان كان قائدًا للمنتخب الأولمبي في المعسكر الماضي، وهذا شيء مميز للغاية بالنسبة له وللفريق."

انضم رمضان صبحي في يناير الماضي للأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادمًا من هدرسفيلد الانجليزي.