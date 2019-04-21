توقع وأمنية وتحذير ضمن 4 رسائل لتركي آل الشيخ قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن مواجهة فريقه أمام الزمالك، في لقاء مقرر له مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الممتاز.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" ماتش الزمالك صعب، التعادل حلو، مع اني حاسس ان بيراميدز حيخسر، والشناوي سيضيعنا".

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على بيراميدز من أجل الانفراد بصدارة الدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل.

واستطاع الزمالك استعادة صدارة الدوري الممتاز بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز.