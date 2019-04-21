محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 20 أبريل 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي هدف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الدوري الإنجليزي أهداف مباراة برشلونة وريال سوسييداد Advertisements الدوري الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس وفيورنتينا الدوري المصري أهداف مباراة بتروجيت والنجوم

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. مانشستر سيتي يهزم توتنهام بهدف.. وبرشلونة يتخطى ريال سوسييداد بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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