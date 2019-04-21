رئيس النجوم يعلن إقالة مؤمن سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أعلن محمد الطولية رئيس نادي النجوم إقالة مؤمن سليمان المدير الفني من المهمة الفنية عقب الهزيمة أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف.
وقال الطويلة في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" إن مؤمن سليمان لم يؤدي المطلوب منه لذلك نوجه له الشكر على الفترة التي قضاها معنا في النجوم.
وأضاف، أن مؤمن افتعل عدة مشاكل مع محمود فتح الله وعصام الحضري منذ قدومه للفريق مؤكدا أن فتح الله تحمل الكثير مع الفريق منذ بداية الموسم.
وتابع:" هناك اجتماع مجلس إدارة مساء الأحد لتحديد بديل لمؤمن سليمان".
وأشار إلى أنه سيتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة بسبب نزول محمد عودة المدير الفني للفريق لأرض الملعب وقيادة الفريق رغم إيقافه.
وأتم تصريحاته:" سنطلب تعديل النتيجة لفوز فريقنا بهدفين نظرا لما فعله محمد عودة رغم إيقافه، بسبب تواجد عود ملعب المباراة بدلا من المدرجات".
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