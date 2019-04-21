الارشيف / اخبار الرياضه

مؤمن سليمان يكشف لمصراوي حقيقة الاستقالة من تدريب النجوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

كشف مؤمن سليمان المدير الفني لفريق النجوم، حقيقة التقدم بالاستقالة من تدريب الفريق، مؤكدا على استمراره في منصبه على عكس ما تردد عبر وسائل الإعلام.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" إنه لم يتواصل مع محمد الطويلة رئيس النادي مطلقا خلال الساعات القليلة الماضية.

Advertisements

وأوضح، أن بعد انتهاء مباراة الفريق أمام بتروجيت والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف لم يتواصل أحد من مجلس الإدارة معه.

وأشار إلى أنه لا يرغب في الحديث حاليا عن مستقبل الفريق في الدوري، معربا عن حزنه الشديد من خسارة النجوم في مباراة اليوم.

يذكر أن مؤمن سليمان كان قد تولى المهمة الفنية لفريق النجوم خلفا للمدرب أحمد سامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن سليمان يكشف لمصراوي حقيقة الاستقالة من تدريب النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا