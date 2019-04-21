مؤمن سليمان يكشف لمصراوي حقيقة الاستقالة من تدريب النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
كشف مؤمن سليمان المدير الفني لفريق النجوم، حقيقة التقدم بالاستقالة من تدريب الفريق، مؤكدا على استمراره في منصبه على عكس ما تردد عبر وسائل الإعلام.
وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" إنه لم يتواصل مع محمد الطويلة رئيس النادي مطلقا خلال الساعات القليلة الماضية.
وأوضح، أن بعد انتهاء مباراة الفريق أمام بتروجيت والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف لم يتواصل أحد من مجلس الإدارة معه.
وأشار إلى أنه لا يرغب في الحديث حاليا عن مستقبل الفريق في الدوري، معربا عن حزنه الشديد من خسارة النجوم في مباراة اليوم.
يذكر أن مؤمن سليمان كان قد تولى المهمة الفنية لفريق النجوم خلفا للمدرب أحمد سامي.
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