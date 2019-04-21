رسميا.. النجوم يحتج على نتيجة مباراة بتروجيت بسبب عودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة أنه قرر التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم اعتراضًا على نتيجة مباراته أمام بتروجيت.
وفاز بتروجيت على النجوم بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت في السويس ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري المصري الممتاز.
وقال النجوم في بيان عبر المركز الإعلامي أن الاعتراض يأتي بسبب تواجد محمد عودة المدير الفني لبتروجيت داخل الملعب رغم تعرضه للطرد في المباراة السابقة.
وأوضح النادي: "تواجد عودة في الملعب مع بداية الشوط الثاني أثناء تقدم نادي النجوم بهدف نظيف وحتى نهاية المباراة، رغم تعرضه للطرد بالمباراة الماضية لنادي بتروجيت أمام مصر المقاصة".
يُذكر أن لجنة المسابقات قررت يوم الثلاثاء الماضي تغريم عودة خمسة آلاف جنيه للطرد عقب اعتراضه على حكم مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، دون إصدار عقوبة بإيقافه.
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