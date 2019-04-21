الخطيب يصدر فرمان بسفر رمضان صبحى إلى ألمانيا

أكد نادر شوقى وكيل أعـمال رمضان صبحى لاعب خط وسط النادى الأهلى، أن موكله سيغادر القاهرة خلال الساعات المقبلة، للكشف عن إصابته بشد فى العضلة الأمامية فى أحد المستشفيات بألمانيا.
وقال شوقى، أنه اتفق مع إدارة الأهلى على سفر رمضان إلى ألمانيا لمدة عشرة أيام من أجل الخضوع لفحوصات طبية، وتحديد طريقة العلاج والتأهيل، للعودة إلى المستطيل الأخضر فى أسرع وقت، مشيرًا إلى أن اللاعب سيغادر القاهرة غدًا الأحد.
وكان رمضان صبحي قد غاب عن مباراة الأهلى أمام بيراميدز والتى أقيمت يوم الخميس الماضى، وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدف نظيف، وفقدانه لصدارة الدورى بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول.
ويلعب رمضان معارًا فى الأهلى لنهاية شهر يونيو، حيث سيعود بعد ذلك لصفوف هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزي.
وصرح شوقى حول مصير رمضان، أن اللاعب سيحسم موقفه فى مطلع شهر يوليو المقبل، وهو موعد انتهاء الإعارة رسميًا من النادى الإنجليزي.
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