عبدالظاهر السقا: مصر ستفوز بكأس الأمم بنسبة 60%

ابدى عبدالظاهر السقا، نجم المنتخب المصري السابق، عدم رضاه عن استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩. وقال السقا عبر برنامج ملعب أفريقيا المُذاع بقناة الفضائية المصرية، بأن تشكيل المنتخب حتى الأن ليس معروف، وهو ما يؤثر على انسجام اللاعبين خلال البطولة. وتابع المصرية، بأن تشكيل المنتخب حتى الأن ليس معروف، وهو ما يؤثر على انسجام اللاعبين خلال البطولة. وتابعالسقا، بأن مجموعة مصر في المتناول وهناك تدرج في صعوبة المباريات، وهو ما يُعد المنتخب الوطني للمراحل المتقدمة بالبطولة. وأشار عبدالظاهر السقا، بأن نسبة فوز مصر ببطولة كأس الأمم لا تتخطى الـ٦٠٪.

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