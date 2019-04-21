بلال: اتحاد الكرة يتلقى موافقة ٣ منتخبات على مواجهة الفراعنة وديًا



قال الإعلامي أحمد بلال، أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى موافقة ٣ منتخبات لمواجهة الفراعنة وديًا قبل بداية كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ بمصر. ٢٠١٩ بمصر. وتابع بلال ببرنامج ملعب أفريقيا المُذاع عبر قناة الفضائية المصرية، بأن منتخبات

أنجولا وجنوب أفريقيا ومالي أبدوا موافقتهم على مواجهة مصر وديًا، وسيحسم المدير الفني للفراعنة خافيير أجيري موقفه من تحديد المباريات الودية نهاية الاسبوع الجاري ومن ثم الإعلان عنها.

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