أحمد بلال: حزين على اقتحام جماهير الأهلي لمران الفريق

ابدى الإعلامي أحمد بلال، حُزنه من اقتحام عدد من مشجعي النادي الأهلي لمران الفريق اليوم السبت.

وقال بلال مُقدم برنامج ملعب

أفريقيا المُذاع عبر قناة الفضائية المصرية، أن من حق الجماهير أن تحزن بسببنتائج الفريق الأخيرة؛ ولكن ما حدث من بعض المشجعين غير مقبول.

وطالب بلال الجماهير بمساندة الأهلي خلال الفترة المقبلة، حتى يتجاوز المارد الأحمر هذه الفترة الصعبة التي يعيشها.