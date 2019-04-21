أحمد بلال: حزين على اقتحام جماهير الأهلي لمران الفريق

ابدى الإعلامي أحمد بلال، حُزنه من اقتحام عدد من مشجعي النادي الأهلي لمران الفريق اليوم السبت.
وقال بلال مُقدم برنامج ملعبأفريقيا المُذاع عبر قناة الفضائية المصرية، أن من حق الجماهير أن تحزن بسبب
وطالب بلال الجماهير بمساندة الأهلي خلال الفترة المقبلة، حتى يتجاوز المارد الأحمر هذه الفترة الصعبة التي يعيشها.
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