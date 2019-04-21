ملعب أفريقيا يكشف سبب غياب خالد بوطيب عن مواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد بلال، مُقدم برنامج ملعب أفريقيا، سبب غياب المغربي خالد بوطيب مُهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فريقه في مباراةبيراميدز المُقبلة، مساء الثلاثاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة السادسة والعشرين.
وقال بلال، أن خالد بو طيب
يُعاني من إصابة بكدمة في الركبة، وسيغيب عن مواجهة بيراميدز، وأبلغ الزمالك الجهاز الفني للمنتخب المغربي بإصابة المهاجم الدولي، الذي سيكون جاهزًا لقيادة خط هجوم الأبيض في المباريات التي تلي مواجهة بيراميدز.
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