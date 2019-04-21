رمضان صبحي يسافر إلى ألمانيا للعلاج من الإصابة

أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، أن اللاعب سيتوجه إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة، من أجل تلقي العلاج بعد الإصابى التي تعرض لها.
وقال شوقي في تصريحات لفضائية on sport"اتفقنا مع إدارة الأهلي على سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا، كي يتلقى العلاج هناك".
وأوضح "رمضان قد يسافر غداً الأحد على الأرجح، وقد تستمر رحلته في
وكان رمضان صبحي غاب عن أخر مواجهات الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز، نتيجة تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية.
يذكر أن صبحي عاد لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
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