فالفيردي يعلق على صافرات استهجان جماهير برشلونة لكوتينيو

علق أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على صافرات الإستهجان التي طالت البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق، خلال مواجهة ريال سوسييداد في الليجا.

وشارك كوتينيو في المباراة بداية من الدقيقة 71 بديلاً لعثمان ديمبلي، ليتعرض لصافرات الإستهجان فور نزوله، وبمجرد لمس

الكرة.

وقال فالفيردي معلقاً على صافرات الإستهجان" لا ألتفت لمثل هذه الأمور، كوتينيو لاعب محترف وأحرز هدفًا رائعًا أمام مانشستر يونايتد في آخر مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا".

وهاجمت الجماهير كوتينيو بسبب إحتفاله

ب الهدف الثالث خلال مواجهة مانشستر يونايتد بدوري أبطال اوروبا، بوضع اصبعيه في أذنيه للتعبير عن عدم الإلتفات للإنتقادات او الشائعات برحيله عن النادي الكتالوني.

يذكر أن برشلونة تمكن من الفوز على ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف في الدوري الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب الكامب نو.