رياضة | إبراهيم حسن: الدوري في الملعب.. وفرص الأهلي والزمالك وبيراميدز متقاربة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم حسن: الدوري في الملعب.. وفرص الأهلي والزمالك وبيراميدز متقاربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ابراهيم حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي سموحة، عن السبب وراء تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أن بطولة الدوري لم تحسم بعد.

وكان بيراميدز قد نجح يوم الخميس الماضي في الفوز على الأهلي ضمن منافسات بطولة لدوري الممتاز، ليرتقي لصدارة الجدول، بعدما رفع رصيده للنقطة 60 من 28 مباراة، متفوقًا بفارق الأهداف على الزمالك صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ولكن من 25 مباراة، بينما تجمد رصيد المارد الأحمر عند النقطة الـ 58 في المركز الثالث من 25 مباراة أيضًا.

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وقال ابراهيم حسن في تصريحاته لفضائية "أون سبورت": "الأهلي لا يزال يعاني من أثار الهزيمة الثقيلة التي كان قد تلقاها أمام صن داونز الجنوب إفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "لم يتم التعامل مع تلك المباراة بالطريقة السليمة، ولم تتم دراسة الفريق الجنوب إفريقي بطريقة جيدة للوقوف على مدى التطور الذي وصل له، وكذلك لم يتم تهيئة اللاعبين لتلك الأجوء التي خاضوا فيها المواجهة".

واختتم: "الدوري لم يحسم بعد، واللقب متاح امام الفرق الثلاثة الزمالك وبيراميدز والأهلي، حسب نتائجهم فيما تبقى من مباريات بالبطولة".