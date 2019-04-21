رياضة | خطة نجم ليفربول السحرية للفوز على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة نجم ليفربول السحرية للفوز على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن الحطة السحرية التي ينوي فريقه اتباعها، من أجل تحقيق الفوز على برشلونة، بدوري أبطال اوروبا.

Advertisements

وقال أليسون خلال تصريحات صحفية: "إذا أردنا الفوز على برشلونة فسوف يتعين علينا العمل دفاعياً. برشلونة فريق بهجوم قوي وليس مجرد مهاجمين لأن هناك الكثير من الدعم الذي يأتي من خط الوسط".

وأضاف قائلاً: "إنهم فريق منظم للغاية وهم أقوياء في مواقف الكرة الميتة لذلك علينا بالتأكيد بذل كل ما في وسعنا من أجل النهائي".