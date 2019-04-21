رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 21/4/2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 21/4/2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الأحد والموافق 21/4/2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات ونرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.
- الدوري الانجليزي:
* إيفرتون × مانشستر يونايتد: اليوم في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD
* كارديف × ليفربول: اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD
* آرسنال × كريستال بالاس: اليوم في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD
- الدوري الاسباني:
* ريال مدريد × أتلتيك بلباو: اليوم في تمام الساعة الـ4:15 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD
- الدوري الالماني:
* فرايبورج × بروسيا دورتموند: اليوم في تمام الساعة الـ3:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD
- الدوري الفرنسي:
* باريس × موناكو: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 6 HD