رياضة | صدمة قوية لجماهير ريال مدريد

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أعلن مسئولو نادي ريال مدريد خلال بيانًا رسميًا جديدًا عن أخر تطورات حالة مدافع الفريق "ألفارو أودريوزولا" الطبية بعد إصابته بكسر في الترقوة.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الإسباني، فاللاعب قد خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم السبت، في موضع إصابته، وذلك تحت إشراف على العملية الجراحية كلاً من الطبيبين "صامويل أنتونيا" و"خوان دي ميجيل" بالتعاون مع الطاقم الطبي لنادي ريال مدريد.

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وسيبدأ المدافع الإسباني في برنامجه العلاجي خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما سيحدده الجهاز الطبي للفريق للتعافي من إصابته.

وبحسب صحيفة "أس" من خلال تقريرًا لها بالأمس، اللاعب سيغيب عن ما تبقى من مباريات عن ريال مدريد في الموسم الحالي.