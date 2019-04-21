رياضة | هل يستمر رمضان صبحي مع الأهلي؟.. وكيل اللاعب يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يستمر رمضان صبحي مع الأهلي؟.. وكيل اللاعب يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي والمُعار إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، عن مستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء عقب انتهاء الموسم الجاري.

وأكد شوقي في تصريحات تليفزيونية، أن مصير اللاعب في يد مسئولي النادي الإنجليزي، مضيفاً أن إدارة الأهلي لم تطلب حتى الآن تمديد إعارة اللاعب أو حتى شراءه بشكل نهائي في الوقت الراهن.

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وعن موعد مشاركة اللاعب في المباريات عقب إصابته، أوضح نادر شوقي أن رمضان صبحي سيعود للمشاركة في التدريبات بعد 10 أيام على الأقل.

وأشار وكيل اللاعب إلى أنه كان قد طلب من إدارة الأهلي سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج بعد إصابته في العضلة الأمامية.