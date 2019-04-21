رياضة | مدرب الزمالك يوجه رسالة إلى الجماهير قبل مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك يوجه رسالة إلى الجماهير قبل مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة إلى الجماهير البيضاء قبل مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وقال مجاهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "دة اكتر وقت فريق الزمالك محتاج دعمكم وثقتكم.. الأمتار الأخيرة مهمة قوي وقفتكم مع فريقكم الزمالك بطل الدوري".

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ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي بمدينة التجمع الخامس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.