رياضة | رقم مميز ينصب ميسي على عرش الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم مميز ينصب ميسي على عرش الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على تحقيق رقم مميز خلال المواجهة التي جمعت فريقه بنادي ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا.

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وتمكن الليو من صناعة هدف فريقه الثاني لزميله الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة الرابعة والستين ليصبح بذلك البولجا أكثر لاعب يصنع أهداف في الليجا الموسم الجاري برصيد ثلاثة عشر هدفاً بجانب أنه متصدر ترتيب الهدافين برصيد 33 هدفاً.

وقالت شبكة " سكواكا " الخاصة بالإحصائيات أن ميسي شارك في 46 هدفاً مع فريق خلال 30 مباراة شارك بهم أفضل لاعب في العالم خمسة مرات خلال مباريات الدروي الاسباني هذا الموسم.

