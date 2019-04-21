رياضة | نادر شوقي يكشف مفاجأة عن إصابة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي يكشف مفاجأة عن إصابة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف موكله من الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق الأحمر قبل مواجهة بيراميدز الأخيرة.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية :"رمضان تعرض للإصابة في العضلة الأمامية واللاعب سيسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج هناك بعدما تم الاتفاق مع إدارة الأهلي على ذلك".

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وأضاف "رمضان معار إلى النادي الأهلي ولم يتم حتى الآن تحديد وجهته المقبلة، رغم تلقيه أكثر من عرض".

وواصل "شرف لأي لاعب تواجده ضمن صفوف منتخب مصر، ورمضان هدفه التواجد مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة".