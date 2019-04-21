رياضة | هوفنهايم يكتسح شالكه في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوفنهايم يكتسح شالكه في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق هوفنهايم، نظيره شالكه بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الألماني.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا، سجل لهوفنهايم، إسحاق بلفوضيل هدفين، والمهاجم الكرواتي أندري كراماريتش، وآدم سالاي ونديم أميري.

بينما أحرز هدفي أصحاب الأرض، دانييل كاليجوري في الدقيقة 60، وجويدو برجشتالر.

وبهذا الفوز، رفع هوفنهايم رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد شالكه عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.