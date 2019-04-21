رياضة | تركي آل الشيخ قبل لقاء الزمالك: "حاسس أن بيراميدز هايخسر والشناوي حيضيعنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ قبل لقاء الزمالك: "حاسس أن بيراميدز هايخسر والشناوي حيضيعنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز على المواجهة التي تجمع فريقه بنادي الزمالك يوم الثلاثاء في بطولة الدوري.

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وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "متش الزمالك صعب ... التعادل حلو ... مع اني حاسس ان بيراميدز حيخسر ... والشناوي حيضيعنا".

ويستعد بيراميدز اف سي لمواجهة قوية ومرتقبة أمام الزمالك يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.