انت الان تتابع ماذا قال تركي آل الشيخ عن مباراة الزمالك وبيراميدز؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

تركي ال الشيخ

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي بيراميدز، على مباراة فريقه المُنتظرة أمام فريق الزمالك، المُقرر لها الثلاثاء المُقبل، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز في تمام الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ماتش الزمالك صعب، التعادل حلو، مع إني حاسس إن بيراميدز هيخسر، والشناوي هيضيعنا!". كان تركي آل الشيخ قد علق بنفس الطريقة قبل مباراة فريقه أمام الأهلي بالجولة الماضية وتوقع فوز الأحمر، قبل أن يحسمها بيراميدز.

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وكان حقق بيراميدز فوزًا غاليًا على نظيره الأهلي بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين والمؤجل من الجولة الخامسة والعشرين على استاد بترو سبورت الخميس الماضي، أحرز هدف اللقاء الوحيد البرازيلي كينو في الدقيقة 14 من عمر المباراة. بهذه النتيحة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني